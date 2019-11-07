Напавший на школьницу мужчина со шприцем из тех, что изнасиловали девочек на Черкасской

СЕГОДНЯ 11:44 2019-11-07T13:03:03+03:00

Мужчина и его подельник уже задержаны. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Два вопиющих нападения одно за другим произошли на улицах Челябинска. В обоих случаях жертвами стали школьницы. Как оказалось, один из преступников причастен к обоим криминальным эпизодам. Это КП-Челябинск подтвердил источник в правоохранительных органах.

В минувшее воскресенье, 3 ноября, на улице Черкасской двое мужчин напали на девочек 14 и 15 лет. У школьниц забрали ценные вещи, а потом изнасиловали. Спустя два дня, 5 ноября, в подъезде дома по улице Труда мужчина напал на 17-летнюю школьницу. Он связал девушку, сделал несколько инъекций неизвестным веществом, а потом забрал дорогой мобильник и ценные вещи.

— Что за новости! Который день страдают дети! — возмущаются горожане в социальных сетях.

Оба подозреваемых уже задержаны. Фото: ориентировка полиции.

Сегодня стало известно, что к обоим эпизодам причастен 37-летний мужчина, уже имеющий за спиной криминальное прошлое.

— Школьница на Труда пострадала от рук человека, который задержан за преступление на Черкасской, — рассказал КП-Челябинск собственный источник в правоохранительных органах.

Официальный комментарий по личности задержанных Следственный комитет пока не дает. Обоих подозреваемых задержали.

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ИСТОЧНИК KP.RU