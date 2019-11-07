Новые остановки в Челябинске оборудуют табло с расписанием транспорта

СЕГОДНЯ 11:39 2019-11-07T11:39:50+03:00

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К электричеству подключена новая остановка у ледовой арены «Трактор». Зашел человек под навес — лампочки зажглись. У комплексов появится еще электронное табло с расписанием общественного транспорта. Боковые стены остановок — бронированное стекло.

А что насчет нелегальной расклейки объявлений? В управлении дорожного хозяйства Челябинска, на чей баланс заведут остановки, отвечают: ухаживать надо! Очищать, промывать. Градоначальница Наталья Котова считает, рядом нужно поставить тумбы для расклейки объявлений.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU