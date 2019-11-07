2019-11-07T12:50:37+03:00
Общество

В ЮУрГУ прошла «Ярмарка вакансий» Высшей школы электроники и компьютерных наук

В ней приняли участие ведущие компании IT-сектора и электроники г. Челябинска и России
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На встрече потенциальные работодатели в живом диалоге со студентами смогли провести предварительные собеседования с кандидатами, пригласить на практику или стажировку и договориться о дальнейшем сотрудничестве с университетом. Кроме этого, во время ярмарки проводили первичные интервью или анкетирование.

Современные предприятия испытывают большой «голод» в квалифицированных специалистах, таких как специалисты по анализу данных, информационной безопасности, специалисты в автоматизации, в том числе и автоматизации индустриальных процессов. В этом учебном году на встрече со студентами присутствовали такие компании, как Корпорация Интел, NapoleonIT, Группа ЧТПЗ и другие.

Ярмарка вакансий проходила в несколько этапов. Сначала студенты знакомились с компаниями на стендах, заполняли заявки, брали контакты, а после этого были интерактивные презентации от работодателей.

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