Выставку проворовавшихся чиновников предложили сделать в Челябинске
Челябинская область в лидерах по числу коррупционных дел. Депутат Советского района Челябинска Андрей Бодрягин предложил сделать фотовыставку вороватых чиновников. Народный избранник рассуждал о туристическом потенциале мегаполиса. Имеющий отношение к строительству эксперт внес такие предложения:
— В Челябинске может возникнуть «Площадь всех архитектурных стилей», рядом с ней «Музейная улица», которая перейдет в «Ресторанный переулок». Она же выйдет на аллею, где экспонируются все знаковые так и не построенные объекты города или громкие нереализованные идеи. Далее турист, попадет, например, на выставку портретов проворовавшихся чиновников или в Интерактивную галерею желаемого будущего Челябинска, — цитирует Бодрягина издание «Полит 74».
Ранее Бодрягин предлагал более реалистичный проект «музейной мили».
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