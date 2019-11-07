Выставку проворовавшихся чиновников предложили сделать в Челябинске

СЕГОДНЯ 14:19 2019-11-07T14:19:23+03:00

Бывший замгубернатора Николай Сандаков мог бы занять место на выставке. Фото: пресс-служба ОНК по Челябинской области

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Челябинская область в лидерах по числу коррупционных дел. Депутат Советского района Челябинска Андрей Бодрягин предложил сделать фотовыставку вороватых чиновников. Народный избранник рассуждал о туристическом потенциале мегаполиса. Имеющий отношение к строительству эксперт внес такие предложения:

— В Челябинске может возникнуть «Площадь всех архитектурных стилей», рядом с ней «Музейная улица», которая перейдет в «Ресторанный переулок». Она же выйдет на аллею, где экспонируются все знаковые так и не построенные объекты города или громкие нереализованные идеи. Далее турист, попадет, например, на выставку портретов проворовавшихся чиновников или в Интерактивную галерею желаемого будущего Челябинска, — цитирует Бодрягина издание «Полит 74».

Ранее Бодрягин предлагал более реалистичный проект «музейной мили».

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