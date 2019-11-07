Дебош жительницы Челябинска в разливайке попал на видео

СЕГОДНЯ 14:38 2019-11-07T14:43:36+03:00

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Тревожную кнопку в магазине разливных напитков нажали в ночь с 6 на 7 ноября. На кадрах видно, как посетительница точки сначала выясняет отношения с кассиром. Ее что-то не устраивает и тогда она начинает погром.

Первой жертвой дебоширки становятся «крутики» — любимые посетителями подобных магазинов орешки в панировке. Далее на пол летят контейнеры с вяленой рыбкой. Финальный аккорд — аннигиляция стойки с чипсами.

— Что послужило причиной конфликта нам неизвестно. Когда словесные аргументы закончились, дама начала активно смахивать весь товар, который стоит на прилавке. Выпустив пар, посетительница просто ушла из магазина, — цитирует ЧОП «Витязь» издание «Челябинск Сегодня».

Ущерб от погрома оценили в 10 тысяч рублей. Охранники передали буянку сотрудникам полиции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/742409" frameborder="0"></iframe> Дебош в магазине.

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ИСТОЧНИК KP.RU