У Челябинска забрали единственный новый трамвай
Недавно купленный современный трамвай покидает Челябинск. Он отправляется в другой город. Об этом сообщили в группе во «ВКонтакте» «Челябинский транспорт».
— Вот и все... Забирают в другой город. Накатался вагон, — написали в паблике.
«Метеор» возил пассажиров пару месяцев. Два раза ломался и тормозил движение других трамваев. Напомним, вагон не новый, его построили четыре года назад. Он колесил по Самаре и по Санкт-Петербургу.
Наш корреспондент позвонил в пресс-службу «ЧелябГЭТ» — предприятие, отвечающее за электрический транспорт в городе. Комментарий по поводу «переезда» трамвая обещали дать завтра, поскольку рабочий день у них уже закончен.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем резонансного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU