2019-11-07T15:37:39+03:00
Общество

У Челябинска забрали единственный новый трамвай

Низкопольный вагон уезжает в другой город
Валентина ВАГАНОВА
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Трехсекционный трамвай «Челябинский метеор» вышел на линию в сентябре. Фото: vk.com/«Челябинский транспорт»Трехсекционный трамвай «Челябинский метеор» вышел на линию в сентябре. Фото: vk.com/«Челябинский транспорт»
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Недавно купленный современный трамвай покидает Челябинск. Он отправляется в другой город. Об этом сообщили в группе во «ВКонтакте» «Челябинский транспорт».

— Вот и все... Забирают в другой город. Накатался вагон, — написали в паблике.

«Метеор» возил пассажиров пару месяцев. Два раза ломался и тормозил движение других трамваев. Напомним, вагон не новый, его построили четыре года назад. Он колесил по Самаре и по Санкт-Петербургу.

Наш корреспондент позвонил в пресс-службу «ЧелябГЭТ» — предприятие, отвечающее за электрический транспорт в городе. Комментарий по поводу «переезда» трамвая обещали дать завтра, поскольку рабочий день у них уже закончен.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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