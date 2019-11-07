На свидание к мужу в колонию жительница Челябинска взяла мефедрон
В ИК-15, что расположена в Копейске, предотвратили пронос опасного наркотика на территорию. К одному из заключенных приехала супруга на свидание. Среди вещей у нее был спрятан пакет с белым порошком.
— Оказалось, что это 1,5 грамма наркотика — производное от N-метилэфедрона («мефедрон» или «соль», — прим.ред.). Гражданку и изъятое вещество передали полиции, — сообщили КП-Челябинск в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области.
У оперативников, что несут службу в колонии, была информация, что на зону собираются завести наркотик. Поэтому во время обыска визитерши были особенно внимательны. Сейчас полиция возбудила уголовное дело. По статье грозит до 20 лет колонии.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU