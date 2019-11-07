На свидание к мужу в колонию жительница Челябинска взяла мефедрон

СЕГОДНЯ 16:02 2019-11-07T16:02:10+03:00

Встреча так и не состоялась, а теперь и вовсе может произойти через много лет

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В ИК-15, что расположена в Копейске, предотвратили пронос опасного наркотика на территорию. К одному из заключенных приехала супруга на свидание. Среди вещей у нее был спрятан пакет с белым порошком.

— Оказалось, что это 1,5 грамма наркотика — производное от N-метилэфедрона («мефедрон» или «соль», — прим.ред.). Гражданку и изъятое вещество передали полиции, — сообщили КП-Челябинск в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области.

У оперативников, что несут службу в колонии, была информация, что на зону собираются завести наркотик. Поэтому во время обыска визитерши были особенно внимательны. Сейчас полиция возбудила уголовное дело. По статье грозит до 20 лет колонии.

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ИСТОЧНИК KP.RU