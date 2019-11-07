Придуманный в Магнитогорске экзоскелет показали на Неделе моды в Москве

СЕГОДНЯ 16:17 2019-11-07T16:17:19+03:00

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Модели в необычных костюмах вышли на подиум Недели моды в Москве. Молодые люди надели на себя экзоскелеты. Это металлические конструкции, которые помогают разгружать мышцы спины и снижают риск травматизма при тяжелой физической работе, сообщает «Южноуральская панорама».

— Экзоскелет X-Soft выполнен с учетом антропометрических и биомеханических данных человека. Его основная задача — разгружать мышцы спины работника, а также снижать вероятность травм и развития профессиональных заболеваний. Коллаборация науки и фэшн-индустрии позволяет рассказать и показать, что экзоскелеты — это современная передовая технология, которая в ближайшее время будет внедряться повсеместно, — гооврят разработчики.

Фото: magtu.ru.

Экзоскелеты X-Soft — это совместная разработка компаний «Экзорайз» и «РнД МГТУ», работа над научной разработкой шла при активной поддержке ММК. Над разработкой аналогичных конструкций также работают в Европе и в США, но импортные модели весьма дорогие и кое в чем уступают южноуральским.

Экзоскелеты уже выпущены на рынок и представлены тремя разыми по функционалу моделями.

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ИСТОЧНИК KP.RU