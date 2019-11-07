Заторы и аварии затруднят движение по Челябинской области в пятницу

СЕГОДНЯ 16:54 2019-11-07T17:37:44+03:00

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Дорожные службы перешли в режим повышенной готовности из-за того, что в Челябинской области вот-вот изменится температура, сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Южный Урал».

В пятницу, 8 ноября, синоптики обещают похолодание. Температура воздуха немного опустится (по области будет от +1 до +7 градусов), пойдет мокрый снег, а ветер усилится до 23 метров в секунду. В горных районах при такой погоде, скорее всего, появится гололед, что значительно усложнит проезд по федеральным трассам. Дорожные службы предполагают, что на проезжей части образуются заторы, кто-нибудь обязательно угодит в аварию.

Подрядчики уже патрулируют трассы круглые сутки. На дорогах дежурит спецтехника с запасом противогололедных материалов.

Упрдор «Южный Урал» просит водителей быть внимательными за рулем, соблюдать дистанцию, выбирать разумную скорость и не совершать резких маневров. А еще — не мешать технике, которая чистит дороги.

Если вы попадете в беду на трассе, звоните в круглосуточную диспетчерскую дорожной службы: 8 (351) 266-65-63.

ИСТОЧНИК KP.RU