2019-11-07T17:16:13+03:00
Происшествия

Напавших на школьниц рецидивистов отправили в СИЗО в Челябинске

Жертвы их уже опознали
Лидия ПЕСКОВА
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Мужчины познакомились на зоне, откуда освободились в марте этого года. Фото: ориентировка полиции.Мужчины познакомились на зоне, откуда освободились в марте этого года. Фото: ориентировка полиции.
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В четверг, 7 ноября, Курчатовский районный суд избрал меру пресечения для двух мужчин, которых подозревают в нападении на школьниц на улице Черкасской в Челябинске. Оба отправлены под стражу на два месяца, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

В минувшее воскресенье, 3 ноября, два неоднократно судимых жителя Челябинска ограбили и изнасиловали двух девочек 14 и 15 лет.

— Потерпевшие опознали обвиняемых. Кроме того, похищенное имущество изъято из ломбарда, куда его по паспорту сдал один из обвиняемых. Причастность обоих к этим преступлениям подтверждается и иными материалами, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Известно также, что ранее мужчины (одному 32 года. второму 37 лет) были неоднократно судимы, отбывали наказание в одном исправительном учреждении, где и познакомились. Оба освободились в марте 2019 года.

Один из них, 37-летний, через пару дней после преступления на Черкасской напал на 17-летнюю школьницу в подъезде дома по улице Труда. Он связал девушку и вколол ей неизвестное вещество.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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