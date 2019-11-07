Напавших на школьниц рецидивистов отправили в СИЗО в Челябинске
В четверг, 7 ноября, Курчатовский районный суд избрал меру пресечения для двух мужчин, которых подозревают в нападении на школьниц на улице Черкасской в Челябинске. Оба отправлены под стражу на два месяца, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
В минувшее воскресенье, 3 ноября, два неоднократно судимых жителя Челябинска ограбили и изнасиловали двух девочек 14 и 15 лет.
— Потерпевшие опознали обвиняемых. Кроме того, похищенное имущество изъято из ломбарда, куда его по паспорту сдал один из обвиняемых. Причастность обоих к этим преступлениям подтверждается и иными материалами, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.
Известно также, что ранее мужчины (одному 32 года. второму 37 лет) были неоднократно судимы, отбывали наказание в одном исправительном учреждении, где и познакомились. Оба освободились в марте 2019 года.
Один из них, 37-летний, через пару дней после преступления на Черкасской напал на 17-летнюю школьницу в подъезде дома по улице Труда. Он связал девушку и вколол ей неизвестное вещество.
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ИСТОЧНИК KP.RU