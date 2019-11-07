2019-11-07T19:27:07+03:00
Общество

Травлю ученика в школе Челябинска проверит Следственный комитет

Мама мальчика отказалась сдавать тысячу на подарки учителям
Лидия ПЕСКОВА
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Мальчишку буквально выживают из класса.Мальчишку буквально выживают из класса.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В школе №51 Ленинского района Челябинска травят шестиклассника. Об этом рассказала мама ребенка Елена Заварзина. Родительница уверена — беспредел начался, когда она возразила против поборов на подарки учителям.

— СМИ рассказали о фактах ненадлежащего отношения к школьнику со стороны сотрудников учебного учреждения. По данному факту проводится доследственная проверка. Будет проверена достоверность информации, изложенной в СМИ, и принято процессуальное решение, — рассказал старший помощник руководителя СУ СК России по Челябинской области Владимир Шишков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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