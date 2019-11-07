Травлю ученика в школе Челябинска проверит Следственный комитет
В школе №51 Ленинского района Челябинска травят шестиклассника. Об этом рассказала мама ребенка Елена Заварзина. Родительница уверена — беспредел начался, когда она возразила против поборов на подарки учителям.
— СМИ рассказали о фактах ненадлежащего отношения к школьнику со стороны сотрудников учебного учреждения. По данному факту проводится доследственная проверка. Будет проверена достоверность информации, изложенной в СМИ, и принято процессуальное решение, — рассказал старший помощник руководителя СУ СК России по Челябинской области Владимир Шишков.
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ИСТОЧНИК KP.RU