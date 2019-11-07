В военкомате Челябинска юношу с аутизмом признали негодным к службе только со второй попытки

СЕГОДНЯ 19:19 2019-11-07T19:19:05+03:00

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Жительница Челябинска Вера Ульдинова пожаловалась в социальных сетях на врача-психиатра, который осматривал ее сына в военкомате Центрального района.

По словам женщины, доктор отказалась признавать парня негодным к службе, так как не знала, что с диагнозом аутизм не берут в армию. Молодого человека отправили за подтверждением диагноза в медицинское учреждение. Лишь после этого парня признали негодным к службе.

— После того как семья подтвердила диагноз, молодого человека признали негодным к несению военной службы, — заверили в областном военкомате.

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ИСТОЧНИК KP.RU