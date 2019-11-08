«Главное — не прозрачные!»: жители Челябинска защитили девушек с пышными формами в леопардовых лосинах
Леггинсы звериных расцветок привлекают внимание. В особенности на девушка «плюс сайз». Некоторые очевидцы просто не могут пройти мимо: фотографируют и выкладывают в соцсети. На днях мы опубликовали заметку «Спасите мои глаза!»: в соцсети обсуждают леопардовые лосины на жительнице Челябинской области с пышными формами».
Психолог считает, что девушки в таких лосинах нарочно привлекают к себе внимание. А вот как прокомментировали читатели КП-Челябинск.
Полина:
— А если просто нравится, что леопардовые леггинсы удобные и не маркие? И вообще, иногда хочется выглядеть вопреки всему и всем!
Алина:
— Пусть носят, какие хотят леггинсы. Главное — чтобы не прозрачные.
Яна:
— Люди! Смотрите на себя, радуйтесь за себя. Хватит обсуждать, кто во что оделся.
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ИСТОЧНИК KP.RU