«Главное — не прозрачные!»: жители Челябинска защитили девушек с пышными формами в леопардовых лосинах

СЕГОДНЯ 04:39 2019-11-08T04:40:43+03:00

И объяснили, почему они так одеваются [Первый отклик]

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Леггинсы звериных расцветок привлекают внимание. В особенности на девушка «плюс сайз». Некоторые очевидцы просто не могут пройти мимо: фотографируют и выкладывают в соцсети. На днях мы опубликовали заметку «Спасите мои глаза!»: в соцсети обсуждают леопардовые лосины на жительнице Челябинской области с пышными формами».

Психолог считает, что девушки в таких лосинах нарочно привлекают к себе внимание. А вот как прокомментировали читатели КП-Челябинск.

Полина:

— А если просто нравится, что леопардовые леггинсы удобные и не маркие? И вообще, иногда хочется выглядеть вопреки всему и всем!

Алина:

— Пусть носят, какие хотят леггинсы. Главное — чтобы не прозрачные.

Яна:

— Люди! Смотрите на себя, радуйтесь за себя. Хватит обсуждать, кто во что оделся.

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ИСТОЧНИК KP.RU