«Плюет и дирижирует руками»: жителей Магнитогорска напугала странная соседка

СЕГОДНЯ 05:19 2019-11-08T06:08:01+03:00

Каждый день она совершает ритуал возле одной и той же квартиры

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Странные соседи — беда многоквартирных домов. Если любители ремонта и громкой музыки — это классика, то такие, как эта бабушка на видео, встречаются реже. Но тоже доставляют неприятности.

— Недавно начали наблюдать такую картину: некая бабуля плюет и дирижирует руками в сторону нашей двери. Может, здесь есть те, кто знает, что обозначают эти невербальные знаки? Ритуал производится ежедневно утром и вечером, — написала в группе «Черное&Белое Магнитогорск» жительница Челябинской области и выложила видео.

На нем пенсионерка плюет в сторону одной из квартир перед тем, как вызвать лифт. А пока он едет, что-то шепчет и размахивает рукой. Подписчики паблика, как и автор поста, немного напугались.

— Мне одной жутко? Я бы с этой бабкой встретилась и поговорила спокойно, — прокомментировала Мария Купревич.

— Проклятиями попахивает, — добавила Анна Белая.

— Она дирижирует на две четверти, — отнеслась с юмором Виктория Грот.

— Психическое отклонение эти жесты обозначают, — написал Ярослав Курский.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

— Нельзя ставить диагнозы по видео, но похоже на признаки сенильной деменции. В народе — старческий маразм, — говорит психотерапевт Анна Дугова. — К сожалению, беседа с таким человеком о его поведении вряд ли приведет к положительному результату. Никаких противоправных действий женщина не совершает. Своими, пусть и странными, жестами она не вредит жильцам квартиры, если они в это не верят. А вот собственная вера в какое-то проклятие может негативно сказаться. Человек может даже сильно заболеть. Поэтому, если у автора поста есть такие мысли, я советую ему сходить в церковь, поставить дома икону или совершить любой ритуал, который, по его мнению, защитит его.

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ИСТОЧНИК KP.RU