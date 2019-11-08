2019-11-08T05:53:00+03:00
Общество

«Где можно поиграть со слоником?»: извращенец пристает к детям возле школ Магнитогорска

Тем временем участковые города раздают родителям ориентировку на педофила
Ирина КАРЕЛИНА
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Ориентировка от полиции Магнитогорска.Ориентировка от полиции Магнитогорска.
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В группе «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК опубликовали сообщение, которое пришло в школьный чат от одной из мам:

«Вчера моя София шла со школы и к ней стал приставать с вопросами мужчина лет 40 — 50. Сначала спросил время. Потом, преследуя, стал спрашивать, где находится улица Суворова и как она расположена. Затем шепотом спросил: «Где можно поиграть со слоником?» Она его переспросила, а мужчина ответил: «Ты должна знать, это у вас — у молодежи — модное выражение». Она смогла убежать от него!

Был одет в черную куртку с капюшоном с оранжевой окантовкой, темно-синие джинсы. Голубые глаза, седые брови. Это произошла возле школы №8».

Родители предполагают, что это может быть тот же мужчина, что 23 октября напал на девочку на ул. Чайковского. Участковые раздают листовки с фотороботом и описанием преступника.

— Еще 23 сентября похожий тип пристал к моей дочери возле школы №39 со словами «Привет, малышка». Она тоже убежала домой. Показывала дочери этот фоторобот. Говорит, что похож, — написала в комментариях Юлия Домрина.

— За совершение иных действий сексуального характера в отношении малолетней разыскивается мужчина славянской наружности 40 — 50 лет. Рост 170 — 180 см. Плотного телосложения, с выпирающим животом. Коротко стриженый либо с залысинами на лобной части головы. Был одет в черную куртку с капюшоном, черные брюки и черные кроссовки. При себе у него была черная сумка через плечо, — сообщают в Управлении МВД России по Магнитогорску. — О фактах приставания к детям с предложениями сексуального характера следует сообщать в любое отделение полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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