«Все мутно в этой истории»: в Сети раскритиковали бомжевавшего в Бельгии уроженца Челябинска

СЕГОДНЯ 06:24 2019-11-08T06:24:44+03:00

Люди просят писать больше таких историй для тех, кто мечтает уехать [Первый отклик]

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История челябинца Анатолия, который жил без документов на улицах Брюсселя, вызвала волну критики у читателей. Мы рассказали историю в социальных сетях и собрали комментарии.

air.126:

— Вот как-то все мутно в этой истории. Если уж он без гражданства, то бельгийцы просто держали бы его в статусе вечного беженца с пособием. Там много народу о таком мечтают.

Tomaal:

— Я рада, что добрые люди помогли матери найти сына, а блудному чаду — получить документы, но этот человек сам выбрал такую судьбу.

ToTutaToTama:

— При выборе, где бомжевать, в Брюсселе или в Челябинске, он выбрал Родину. До слез.

Также в комментариях пользователи советуют тем, кто мечтает уехать в Европу, почитать побольше таких историй.

Напомним, накануне в посольстве РФ в Королевстве Бельгия сообщили, что билеты для Анатолия куплены и назвали дату возвращения.

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ИСТОЧНИК KP.RU