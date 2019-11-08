«Все мутно в этой истории»: в Сети раскритиковали бомжевавшего в Бельгии уроженца Челябинска
История челябинца Анатолия, который жил без документов на улицах Брюсселя, вызвала волну критики у читателей. Мы рассказали историю в социальных сетях и собрали комментарии.
air.126:
— Вот как-то все мутно в этой истории. Если уж он без гражданства, то бельгийцы просто держали бы его в статусе вечного беженца с пособием. Там много народу о таком мечтают.
Tomaal:
— Я рада, что добрые люди помогли матери найти сына, а блудному чаду — получить документы, но этот человек сам выбрал такую судьбу.
ToTutaToTama:
— При выборе, где бомжевать, в Брюсселе или в Челябинске, он выбрал Родину. До слез.
Также в комментариях пользователи советуют тем, кто мечтает уехать в Европу, почитать побольше таких историй.
Напомним, накануне в посольстве РФ в Королевстве Бельгия сообщили, что билеты для Анатолия куплены и назвали дату возвращения.
РАНЕЕ НА ТЕМУ
«Может вернуться в любой момент»: бомжевавший в Бельгии уроженец Челябинска получил паспорт
Мать ждала его почти четверть века (далее)
«С костылем хожу»: возвращение бельгийского бомжа к матери в Челябинск затягивается
Тем временем здоровье пенсионерки, которая не видела сына почти четверть века, ухудшается (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Знаете этого мужчину?
Расскажите о нем нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU