2019-11-08T07:27:23+03:00
Общество

«Это было мощно и горячо»: фанатки «Би-2» падали в обморок на концерте в Челябинске

Одна из девушек поблагодарила врачей
Ирина Фадюшина
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Зрители пожаловались на плохую организацию концерта в ЧелябинскеЗрители пожаловались на плохую организацию концерта в ЧелябинскеФото: Борис КУДРЯВОВ
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Накануне вечером в Челябинске выступила легендарная группа «Би-2». Зал ледовой арены «Трактор» на семь с половиной тысяч мест был забит до отказа. Из-за сильной духоты на фоне переполняющих эмоций две девушки упали в обморок одна за другой.

— Это было настолько мощно и горячо, что все закончилось потерей сознания. Из-за отключки не сказала большое спасибо неравнодушным людям, стоящим рядом. И парню, который оперативно донес меня до медицинского кабинета. И, конечно, еще раз спасибо врачу, который помог прийти в себя. «Би-2» шикарны, как и всегда, — написала одна из девушек Мила Макарова. — Надеюсь, в будущем на ваших концертах обойдется без обмороков.

Второй поклоннице оказали помощь прямо в зрительном зале. Чтобы привести девушку в чувства, было достаточно воды. Зрители жаловались не только на духоту, но и гардероб, где быстро закончились места. Некоторые пошли в зал в куртках.

В Челябинск популярная группа приехала с программой NewBest. Со сцены прозвучали и новые хиты из альбома «Горизонт событий», и все главные песни группы – greatest hits «Би-2», которые любят и знают миллионы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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