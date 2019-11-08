2019-11-08T08:36:13+03:00
Общество

«Уральские Лапки» приглашают челябинцев приобрести товары для своих любимцев

В Челябинске впервые пройдет специализированная выставка товаров для домашних животных
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В Челябинске впервые пройдет специализированная выставка товаров для домашних животных.В Челябинске впервые пройдет специализированная выставка товаров для домашних животных.
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16-17 ноября в ТК Гагарин Парк будет проходить Первая в нашей области специализированная выставка товаров для домашних животных «Уральские Лапки». Ведущие российские производители представят свою продукцию для челябинских любителей животных. Также заявят о себе зоомагазины, ветеринарные клиники, груминг салоны, питомники. Генеральным спонсором выставки является лидер зоорынка Челябинска - сеть зоомагазинов «ВетФарм».

Приглашаем всех посетить первую зоовыставку Челябинска «Уральские Лапки». Никто не уйдет без подарка. Будут проводиться конкурсы, лотерея, розыгрыши.

В Челябинске впервые пройдет специализированная выставка товаров для домашних животных.

В Челябинске впервые пройдет специализированная выставка товаров для домашних животных.

8 (904)-810-57-88 (Марина)

ВК uralskie_lapki

По вопросам участия в конкурсах с животными:

8 (912)-77-66-137 (Елена)

На правах рекламы.

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