«Уральские Лапки» приглашают челябинцев приобрести товары для своих любимцев
16-17 ноября в ТК Гагарин Парк будет проходить Первая в нашей области специализированная выставка товаров для домашних животных «Уральские Лапки». Ведущие российские производители представят свою продукцию для челябинских любителей животных. Также заявят о себе зоомагазины, ветеринарные клиники, груминг салоны, питомники. Генеральным спонсором выставки является лидер зоорынка Челябинска - сеть зоомагазинов «ВетФарм».
Приглашаем всех посетить первую зоовыставку Челябинска «Уральские Лапки». Никто не уйдет без подарка. Будут проводиться конкурсы, лотерея, розыгрыши.
В Челябинске впервые пройдет специализированная выставка товаров для домашних животных.
8 (904)-810-57-88 (Марина)
ВК uralskie_lapki
По вопросам участия в конкурсах с животными:
8 (912)-77-66-137 (Елена)
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