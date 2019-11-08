На оживленном мосту по Троицкому тракту в Челябинске закроют движение
Сегодня и следующие три дня, с 12:00 до 17:00 дорожники будут ограничивать проезд по мосту, соединяющему улицу Дарвина и Троицкого тракта. Мера связана с монтажом балок пролетного строения на строящемся путепроводе.
— Раз в час, на время выгрузки балок (примерно 20 минут), движение будут закрывать полностью, — предупредили в администрации.
Водителей просят заранее планировать поездки и по возможности искать объезд, например, через автодорогу Меридиан.
Напомним, мост на пересечении улицы Дарвина и Троицкого тракта начали возводить в 2015 г. рядом со старым путепроводом. Последний давно исчерпал пропускную способность. Через два года стройку заморозили. В прошлом году власти вновь вернулись к этой теме. Контракт на проведение работ на 824 млн руб. выиграл «Южуралмост». Вместе с возведением развязки планируется расширить улицу Дарвина, а перекресток с улицей Блюхера (возле ТК «Кольцо») сделать Т-образным.
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ИСТОЧНИК KP.RU