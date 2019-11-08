2019-11-08T09:05:28+03:00
Общество

На оживленном мосту по Троицкому тракту в Челябинске закроют движение

Рассказываем, как будет организовано движение
Ирина Фадюшина
Поделиться:
Строительство развязки выходит на финишную прямую. Фото: cheladmin.ruСтроительство развязки выходит на финишную прямую. Фото: cheladmin.ru
Изменить размер текста:

Сегодня и следующие три дня, с 12:00 до 17:00 дорожники будут ограничивать проезд по мосту, соединяющему улицу Дарвина и Троицкого тракта. Мера связана с монтажом балок пролетного строения на строящемся путепроводе.

— Раз в час, на время выгрузки балок (примерно 20 минут), движение будут закрывать полностью, — предупредили в администрации.

Водителей просят заранее планировать поездки и по возможности искать объезд, например, через автодорогу Меридиан.

Напомним, мост на пересечении улицы Дарвина и Троицкого тракта начали возводить в 2015 г. рядом со старым путепроводом. Последний давно исчерпал пропускную способность. Через два года стройку заморозили. В прошлом году власти вновь вернулись к этой теме. Контракт на проведение работ на 824 млн руб. выиграл «Южуралмост». Вместе с возведением развязки планируется расширить улицу Дарвина, а перекресток с улицей Блюхера (возле ТК «Кольцо») сделать Т-образным.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Столкнулись с проблемой на дороге?

Сообщите об ней нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Рад, что не попал в Black Star Burger»: спустя месяц в Челябинске нашли поросенка Бисмарка
«Уральские Лапки» приглашают челябинцев приобрести товары для своих любимцев
«Это было мощно и горячо»: фанатки «Би-2» падали в обморок на концерте в Челябинске
«Перепутал осень с весной»: в Челябинске зазеленела сирень
«Все мутно в этой истории»: в Сети раскритиковали бомжевавшего в Бельгии уроженца Челябинска
«Где можно поиграть со слоником?»: извращенец пристает к детям возле школ Магнитогорска
«Плюет и дирижирует руками»: жителей Магнитогорска напугала странная соседка
«Главное — не прозрачные!»: жители Челябинска защитили девушек с пышными формами в леопардовых лосинах
В военкомате Челябинска юношу с аутизмом признали негодным к службе только со второй попытки
Травлю ученика в школе Челябинска проверит Следственный комитет
Напавших на школьниц рецидивистов отправили в СИЗО в Челябинске
Заторы и аварии затруднят движение по Челябинской области в пятницу
Придуманный в Магнитогорске экзоскелет показали на Неделе моды в Москве
На свидание к мужу в колонию жительница Челябинска взяла мефедрон
Перед арестом мэра Чебаркуля вандалы исписали город оскорбительными граффити в его адрес
У Челябинска забрали единственный новый трамвай
Библиотеку за 200 млн рублей открывают под Челябинском
Дебош жительницы Челябинска в разливайке попал на видео
Выставку проворовавшихся чиновников предложили сделать в Челябинске
В ЮУрГУ прошла «Ярмарка вакансий» Высшей школы электроники и компьютерных наук
Незрячий массажист из Челябинска, который четыре года пытался трудоустроиться, нашел работу
Напавший на школьницу мужчина со шприцем из тех, что изнасиловали девочек на Черкасской
Новые остановки в Челябинске оборудуют табло с расписанием транспорта
В посольстве назвали дату возвращения уроженца Челябинска, затерявшегося в Бельгии
Новые остановочные комплексы в Челябинске подгоняют на месте под неровности асфальта