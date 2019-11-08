Производитель хлеба из Челябинска обвинил крупную торговую сеть в плагиате
«Хлебпром» пожаловался в антимонопольную службу на компанию «ТД Галс», которая делает хлебцы для известной сети Spar. Их упаковка очень похожа на продукцию Dr. Korner челябинского производителя.
— По мнению заявителя, такие действия конкурента могут вызвать у потребителей ложное представление о принадлежности хлебцев, выпускаемых «ТД Галс», к «Хлебпром», — рассказала пресс-секретарь челябинского УФАС Наталья Мартынюк. — Как указано в заявлении, в результате может быть перераспределен спрос на рынке от продукции «Хлебпром» к хлебцам конкурента.
К заявлению приложено заключение комиссии, где говорится, что форма упаковки, визуальные образы, цвета и композиция похожи настолько, что незначительные отличия не играют роли.
Решение о возбуждении дела либо об отказе в возбуждении дела будет принято в течение месяца. Согласно закону о защите конкуренции, не допускается копирование или имитация внешнего вида товара.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: kpravda@ya.ru
Тел.: (351) 265-80-66;
SMS: 8-902-616-06-06.
ИСТОЧНИК KP.RU