Производитель хлеба из Челябинска обвинил крупную торговую сеть в плагиате

СЕГОДНЯ 09:30 2019-11-08T09:30:31+03:00

Невнимательные покупатели или слепые бабушки могут не найти отличий. Фото: УФАС

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«Хлебпром» пожаловался в антимонопольную службу на компанию «ТД Галс», которая делает хлебцы для известной сети Spar. Их упаковка очень похожа на продукцию Dr. Korner челябинского производителя.

— По мнению заявителя, такие действия конкурента могут вызвать у потребителей ложное представление о принадлежности хлебцев, выпускаемых «ТД Галс», к «Хлебпром», — рассказала пресс-секретарь челябинского УФАС Наталья Мартынюк. — Как указано в заявлении, в результате может быть перераспределен спрос на рынке от продукции «Хлебпром» к хлебцам конкурента.

К заявлению приложено заключение комиссии, где говорится, что форма упаковки, визуальные образы, цвета и композиция похожи настолько, что незначительные отличия не играют роли.

Решение о возбуждении дела либо об отказе в возбуждении дела будет принято в течение месяца. Согласно закону о защите конкуренции, не допускается копирование или имитация внешнего вида товара.

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ИСТОЧНИК KP.RU