2019-11-08T09:58:04+03:00
Спорт

Хоккеисты из Челябинска отличились в противостоянии сильнейших команд НХЛ

На один вечер южноуральские форварды стали соперниками
Ирина Фадюшина
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Дадонов играет под номером 62, Кузя — 92. Фото: страницы клубов соцсетяхДадонов играет под номером 62, Кузя — 92. Фото: страницы клубов соцсетях
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Воспитанники челябинского хоккея Евгений Кузнецов и его тезка Дадонов проявили себя в очередном матче НХЛ в США, пишет информационный сайт «Медиазавод». На этот раз нападающие были по разные стороны спортивных баррикад. Напомним, Кузнецов играет в «Вашингтон Кэпиталз», а Дадонов — в команде «Флорида Пантерз».

В матче, который состоялся в ночь на 8 ноября, Евгений Дадонов также ассистировал партнеру, и, кроме этого, забил сам. Евгений Кузнецов проявил свои ассистентские качества, записав на свой счет три результативных передачи, поучаствовав в трех из пяти голов «Вашингтона», в том числе решающем. А в дополнительное время Кузя своим пасом от ворот начал контратаку «столичных», которая по итогу вылилась в победный гол от Тома Уилсона. Итого — 5:4 в пользу «Вашингтона».

Ворота «Флориды» защищал российский голкипер Сергей Бобровский. А вот магнитогорец Илья Самсонов на этот матч остался в запасе.

После этой игры на счету Евгения Кузнецова 14 очков в 14 матчах сезона. У Евгения Дадонова, в свою очередь, 11 набранных баллов при таком же количестве сыгранных игр.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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