2019-11-08T10:39:11+03:00
Общество

«Каждая "яжемать" звонит»: жители Челябинска о врачах, отказавшихся ехать к больному ребенку

С подобной проблемой сталкиваются жители других микрорайонов [Первый отклик]
Ирина Фадюшина
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В Залесье скорая выезжает только на высокую температуруВ Залесье скорая выезжает только на высокую температуруФото: Олег ЗОЛОТО
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История семьи Шафигиных, которым пришлось врать про высокую температуру, чтобы вызвать неотложку для сына Левы, вызвала обсуждение на сайте КП-Челябинск и нашей группе во «ВКонтакте».

Айгуль Мирзашева:

— Когда моим детям или даже мужу плохо, я всегда практически вру, а больше их никак не дождешься.

Ангелина Ярославкина:

— Залесье, Вишневая горка, Белый хутор... бедаааа... Уже не в первый раз отказывается ехать скорая.

Дмитрий Кащей:

— Потому, что каждая «яжемать» звонит по любому поводу. Это область, там 1,5 машины и 0,7 врачей... Когда покупали квартиру, это нужно было учитывать и думать головой.

Светлана:

— Надо сразу самим в стационар лететь. Слов нет: областной город и такое отношение к маленькому ребенку.

Напомним, у 1,7-годовалого Левы ранее не наблюдали подобных проблем, но в ноябрьские праздники родители заметили, что он глубоко дышит, а сердце бьется очень часто. Когда семья все-таки попала в детскую кардиологию, малышу поставили диагноз: острая сердечная недостаточность. В подобных случаях промедление может стоить человеку жизни. О том, какой квест пришлось пройти Шафигиным, чтобы попасть к специалистам, — в нашем материале.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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