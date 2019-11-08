Черные рубщики уничтожили лес в Челябинской области на 34 миллиона
На скамье подсудимых — заместитель руководителя Катав-Ивановского лесничества, лесничий, предприниматель. Криминальное трио широко развернулось в густых лесах горнозаводской зоны. С августа 2011 года по июню 2015 года они рубили сосны, причинив ущерб более чем на 34 млн руб.
Преступники нанимали нелегальных рубщиков, искали потребителей древесины. С делянок бревна вывозились большими партиями по липовым документам.
Как сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области, Катав-Ивановский городской суд вынес рубщикам приговор. Они признаны виновными в совершении преступлений по статье «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере».
Организатор преступной группы и предприниматель проведут шесть лет в исправительной колонии общего режима.
Мастер леса осужден на 4 года лишения свободы с испытательным сроком три года.
Приговор суда не вступил в законную силу.
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