Черные рубщики уничтожили лес в Челябинской области на 34 миллиона

СЕГОДНЯ 10:55 2019-11-08T11:01:02+03:00

Черные лесорубы уничтожили сосновый лес более чем на 34 млн рублей. Фото: Олег УКЛАДОВ

С делянок древесина вывозилась по липовым документам

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На скамье подсудимых — заместитель руководителя Катав-Ивановского лесничества, лесничий, предприниматель. Криминальное трио широко развернулось в густых лесах горнозаводской зоны. С августа 2011 года по июню 2015 года они рубили сосны, причинив ущерб более чем на 34 млн руб.

Преступники нанимали нелегальных рубщиков, искали потребителей древесины. С делянок бревна вывозились большими партиями по липовым документам.

Как сообщили в пресс-центре прокуратуры Челябинской области, Катав-Ивановский городской суд вынес рубщикам приговор. Они признаны виновными в совершении преступлений по статье «Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере».

Организатор преступной группы и предприниматель проведут шесть лет в исправительной колонии общего режима.

Мастер леса осужден на 4 года лишения свободы с испытательным сроком три года.

Приговор суда не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU