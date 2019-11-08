Подросток представился полицейским и обокрал пенсионерку в Челябинске

СЕГОДНЯ 10:56 2019-11-08T10:58:19+03:00

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За грабеж в суде Советского района Челябинска отвечал 18-летний парень. Когда он решился на преступление — был еще несовершеннолетним. Молодой человек обманул пенсионерку весьма ухищренным способом. Посреди ночи он позвонил в квартиру 73-летней бабушки и представился полицейским.

С перепугу старушка поверила нежданному гостю. Тот заверил ее, что ведет расследование и ему необходимо провести в квартире обыск. Бабушка безропотно разрешила осмотреть все. Парень стал шарить по закромам, но ничего ценного не нашел. Тогда он внаглую схватил телевизор и поспешил на выход.

— Ущерб оценили в 8 000 рублей. Грабителя приговорили к двум с половиной годам условного срока, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU