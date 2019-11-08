Подросток представился полицейским и обокрал пенсионерку в Челябинске
За грабеж в суде Советского района Челябинска отвечал 18-летний парень. Когда он решился на преступление — был еще несовершеннолетним. Молодой человек обманул пенсионерку весьма ухищренным способом. Посреди ночи он позвонил в квартиру 73-летней бабушки и представился полицейским.
С перепугу старушка поверила нежданному гостю. Тот заверил ее, что ведет расследование и ему необходимо провести в квартире обыск. Бабушка безропотно разрешила осмотреть все. Парень стал шарить по закромам, но ничего ценного не нашел. Тогда он внаглую схватил телевизор и поспешил на выход.
— Ущерб оценили в 8 000 рублей. Грабителя приговорили к двум с половиной годам условного срока, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU