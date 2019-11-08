В дорожной аварии под Челябинском пострадала школьница и водитель легкового авто
Авария на дороге Челябинск — Троицк случилась накануне, в 18.45. В сумерках в Коркинском районе «Газель» столкнулась с легковым авто Рено.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, водитель «Газели» нарушил правила дорожного движения. Двигаясь по правой крайней полосе, он не убедился в безопасности выполнения маневра разворота (разворот на этом участке запрещен). В итоге грузовик столкнулся с автомобилем Рено Логан.
В аварии пострадали 59-летний водитель Рено и его 15-летняя пассажирка. С травами они госпитализированы.
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ИСТОЧНИК KP.RU