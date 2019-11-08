В дорожной аварии под Челябинском пострадала школьница и водитель легкового авто

СЕГОДНЯ 11:18 2019-11-08T11:18:37+03:00

В ДТП "Газели" и Рено пострадали два человека. Фото: группа "Управлении-Гибдд-По Челябинской-Области" vk.com

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Авария на дороге Челябинск — Троицк случилась накануне, в 18.45. В сумерках в Коркинском районе «Газель» столкнулась с легковым авто Рено.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, водитель «Газели» нарушил правила дорожного движения. Двигаясь по правой крайней полосе, он не убедился в безопасности выполнения маневра разворота (разворот на этом участке запрещен). В итоге грузовик столкнулся с автомобилем Рено Логан.

В аварии пострадали 59-летний водитель Рено и его 15-летняя пассажирка. С травами они госпитализированы.

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ИСТОЧНИК KP.RU