Бизнесмен из Челябинской области оформил крупный кредит на пожилую клиентку

СЕГОДНЯ 11:30 2019-11-08T11:36:05+03:00

Он взял в банке 94 тысячи по ее паспорту

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В Усть-Катаве будут судить директора фирмы, которая занимается установкой систем очистки воды. Он взял кредит на свою 74-летнюю клиентку, предоставив банку ее паспортные данные. Пенсионерка узнала о том, что должна 94 тысячи лишь когда приставы стали списывать с нее деньги.

— На основании исполнительного листа о взыскании задолженности по кредитному договору, с пенсионерки было взыскано около 15 тысяч, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Предпринимателя будут судить по статье «Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения». Ему грозит до шести лет колонии и крупный штраф. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в Усть-Катавский городской суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU