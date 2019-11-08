Бизнесмен из Челябинской области оформил крупный кредит на пожилую клиентку
В Усть-Катаве будут судить директора фирмы, которая занимается установкой систем очистки воды. Он взял кредит на свою 74-летнюю клиентку, предоставив банку ее паспортные данные. Пенсионерка узнала о том, что должна 94 тысячи лишь когда приставы стали списывать с нее деньги.
— На основании исполнительного листа о взыскании задолженности по кредитному договору, с пенсионерки было взыскано около 15 тысяч, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Предпринимателя будут судить по статье «Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения». Ему грозит до шести лет колонии и крупный штраф. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в Усть-Катавский городской суд для рассмотрения по существу.
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ИСТОЧНИК KP.RU