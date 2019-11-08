2019-11-08T11:36:05+03:00
Происшествия

Бизнесмен из Челябинской области оформил крупный кредит на пожилую клиентку

Он взял в банке 94 тысячи по ее паспорту
Валентина ВАГАНОВА
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Предпринимателя будут судить за мошенничество.Предпринимателя будут судить за мошенничество.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Усть-Катаве будут судить директора фирмы, которая занимается установкой систем очистки воды. Он взял кредит на свою 74-летнюю клиентку, предоставив банку ее паспортные данные. Пенсионерка узнала о том, что должна 94 тысячи лишь когда приставы стали списывать с нее деньги.

— На основании исполнительного листа о взыскании задолженности по кредитному договору, с пенсионерки было взыскано около 15 тысяч, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

Предпринимателя будут судить по статье «Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения». Ему грозит до шести лет колонии и крупный штраф. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила дело в Усть-Катавский городской суд для рассмотрения по существу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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