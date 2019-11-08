2019-11-08T13:25:17+03:00
Общество

В Челябинске скульптор делает серию уникальных работ из бронзы

Своими «Ангелами» автор стал известен в Москве
Антонина СНЕГУРЕНКО
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Челябинский скульптор выбрал темой своего творчества ангелов. Фото: LentaChel.ruЧелябинский скульптор выбрал темой своего творчества ангелов. Фото: LentaChel.ru
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Автор необычных скульптур Андрей Старцев известен тем, что главной темой своего творчества выбрал «ангелов», рассказал сайт LentaChel.ru

«Ангелы-Хранители», «Ангелы Скорби», «Ангелы Простой Радости» — скульптур с таким названием не один десяток. Несколько бронзовых ангелов уже «улетело» из Челябинска. И вот теперь «Ангел-мыслитель» отправляется в Москву.

— Счастливы люди, которые не побывали за порогом смерти, — считает челябинский скульптор Андрей Старцев. — Но еще более счастливы те, кто побывали за «гранью» и вернулись оттуда.

Художник очень надеется, что это будет мировой проект, к которому он относится как к одному из главных своих проектов своей жизни.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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