2019-11-08T13:10:18+03:00
Общество

Жителей Челябинской области пугает соседка, проводящая загадочный ритуал у дверей их квартиры

Есть предположение, что она наводит порчу
Валентина ВАГАНОВА
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По словам жителей, обряд проходит ежедневно. Фото: кадр с видеоПо словам жителей, обряд проходит ежедневно. Фото: кадр с видео
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В одной из многоэтажек Магнитогорска стало происходить нечто странное. Пожилая жительница каждый день проводит непонятный обряд перед дверью квартиры соседей снизу. Семья гадает, что это может значить. Об этом сообщает издание «Челябинск Сегодня».

— Недавно начали наблюдать такую картину: некая бабуля плюет и дирижирует руками в сторону нашей двери. Ритуал производится ежедневно утром и вечером, — написал в группе во «ВКонтакте» «Черное&Белое Магнитогорск» анонимный пользователь.

Он опубликовал кадры с камеры видеонаблюдения. На них видно, как пенсионерка поднялась на площадку, «перекрестила» дверь квартиры, вызвала лифт, после чего несколько раз повторила ритуал.

Пенсионерка из Челябинской области пугает соседей странным ритуалом в подъезде.

Подписчики группы выдвинули массу предположений. Одни написали, что бабушка наводит порчу, а другие — что наоборот защищает хозяев от сглаза. Некоторые в шутку предположили, что старушка «использует магию вне Хогвартса» и таким способом заставляет лифт ехать быстрее. Самым разумным комментарием стал совет поговорить с женщиной.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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