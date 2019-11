В Челябинске музыканты чуть не погибли при съемках видеоклипа

Под Копейском Челябинской области музыканты из группы Lionel сняли клип Get Up! на вершине старого угольного отвала. Можно подумать, что парни борются за чистый воздух и экологию в регионе. Что же привело ребят на опасный подъем, рассказал сайт Hornews.com.

По крутой тропе члены группы Семен, Владимир и Максим забрались на гору ради впечатляющих кадров. Даже подняли наверх барабанную установку и гитары.

— Я чуть не покатился кубарем вниз, но, к счастью, смог удержаться, и опасный подъем закончился благополучно, — рассказал басист группы Макс.

— Мы хотели бы взлететь на вертолете, но забирались ногами. Оборудование поднимали в два захода. А Иван, режиссер клипа, аж 8 раз сбегал с вершины на землю и поднимался снова, — вспоминает вокалист группы Семен Терентьев. — А потом еще забыли табурет для ударника. Потому в клипе видно, что наш барабанщик Владимир стучит, сидя на песке.

Сюжет клипа Клип Get Up!, который снимался летом 2019 года, мы пересказывать не будем. Монтаж продолжался пять месяцев. Сейчас видео можно посмотреть в сети.

— Мы около месяца договаривались о съемке с разными локациями. Нам пришлось арендовать автосервис, зато, например, в ресторане нам разрешили отснять все бесплатно. Еще для одного момента в клипе нам нужен был ларек. И мы нашил подходящий ларек на Google Maps, а когда приехали к нему увидели, что на месте ларька находится огромная яма. Фото на Google Maps были старыми, так что пришлось оперативно искать магазин, — рассказывает Семен Терентьев.

Песню Get Up! челябинские музыканты посвятили известному блюзовому гитаристу Би Би Кингу.

