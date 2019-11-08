«Интерсвязь» провела линию скоростного интернета в поселках Челябинской, Курганской и Свердловской областей

СЕГОДНЯ 13:19 2019-11-08T13:23:01+03:00

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Широкополосный доступ к сети обеспечил лидер телекоммуникационного рынка Челябинской области компания «Интерсвязь». Благодаря строительству собственных оптических сетей, интернет, цифровое телевидение и новейшие сервисы теперь доступны более 300 000 жителей вновь подключенных городов и поселков.

За последний месяц была проведена колоссальная работа по обеспечению новейшими технологиями поселков Златоуста, Каменска-Уральского, Кургана, Магнитогорска, Копейска и Челябинска. Многие их жители ждали появления скоростного интернета именно в частном секторе — там, куда сервисы из больших городов приходят не сразу. Теперь новым абонентам доступны образовательные материалы со всего мира, новинки музыки и кино, новости и многое другое.

«Ключевая задача нашей компании — не просто идти в ногу со временем, но и опережать события. Особенно это касается расширения географии предоставления услуг. Интернет сегодня — одна из жизненно важных потребностей. Жителям подключенных поселков теперь доступна любая информация, которую может дать Интернет на высокой скорости. Работа, учеба, отдых или развлечение — вся информация в доступе и любой вопрос возможно решить за секунды» — подчеркивает заместитель технического директора компании «Интерсвязь» Руслан Усманов.

Помимо «стандартного» набора услуг оператора связи, жители поселков получили доступ к современным интеллектуальным решениям в сфере «Умного дома» и «Умного города». С помощью одноименного мобильного компании «Интерсвязь», пользователи могут оплачивать услуги по системе «Город», передавать показания приборов учета, пользоваться функцией родительского контроля, записываться к врачу, а также сообщать регоператору о переполненных мусорных контейнерах.

Напомним, компания «Интерсвязь» продолжает осваивать новые территории. В течение прошлого месяца доступом к интернету и кабельному телевидению были обеспечены жители нескольких районов индивидуальной застройки. В планах компании строительство оптоволоконных сетей в частных секторах Сосновского, Аргаяшского, Красноармейского районов и Копейского городского округа.

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