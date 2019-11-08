Транспортники рассказали, почему из Челябинска увезли новый трамвай

СЕГОДНЯ 14:49 2019-11-08T14:49:44+03:00

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Низкопольный трамвай, который сломался в первый день эксплуатации, на днях увезли из Челябинска. Сотрудник транспортного предприятия, попросивший не указывать его имени, рассказал нашему корреспонденту, почему город отказался от модного электротранспорта:

— Договор изначально был на месяц или около того. Срок истек. Трамвай не покупали, а брали на тест-драйв. Если он поедет куда-то в другой город, то однозначно через завод изготовитель, учитывая те инциденты, что произошли в Челябинске. Кстати, не факт что город по итогу закупит именно такие вагоны. Ведь будут объявлять тендер на покупку транспорта. В России есть и прочие предприятия, который могут принять участие в аукционе.

Официально известно, что трамвай сейчас вернулся на завод в Усть-Катав, на доработку.

— Возможно в последствии вернут его назад, если все сделают, устранят неисправности. Других трамваев пока на обкатку привозить не будут, — рассказал КП-Челябинск представитель «ЧелябГЭТ» Александр Портье.

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ИСТОЧНИК KP.RU