Жители Челябинска жалуются на неудобство в новых автобусах

СЕГОДНЯ 15:16 2019-11-08T15:18:11+03:00

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Челябинцы устали ездить на маршрутках: в них тесно, грязно и опасно. Но и новым автобусам рады не все. В социальных сетях и на сайте КП-Челябинск пассажиры жалуются на ряд технических недочетов, которые осложняют поездку.

— Я стараюсь не садиться в эти автобусы: мест для посадок практически нет-одни тумбы. Где вы видели хоть одного колясочника в автобусе? Их нет! Дешевле бы было им заказывать микроавтобусы, а не эти дурацкие, — пишет Анна.

— Автобусы эти вполне нормальные! Единственное замечание — места сзади, перед шахтой двигателя. Туда реально трудновато садиться. Если человек сам как свинья, то никакой автобус экстра-класса не поможет, — замечает Виталий.

Что ответила мэрия раздосадованным челябинцам, читайте в нашем материале на сайте.

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ИСТОЧНИК KP.RU