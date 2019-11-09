Мать-одиночка из Челябинска учит бизнесменов... вежливости
38-летняя Елена Золина — многодетная мать. Вроде, этим уже никого не удивишь. Но троих детей она воспитывает одна. Сегодня Елена — ведущий маркетолог страны, автор двух книг. Бестселлер «Фидбэк» написана вместе с Игорем Манном. С его легкой руки коллеги называют Золину «сервис-мамой».
Елена — сирота, родилась и выросла в Челябинске. В 17 лет осталась без отца и матери. Воспитанием девушки занялась бабушка. Корреспонденту КП-Челябинск она рассказала, как двигалась к своей цели стать успешной в бизнесе и реализоваться как женщина.
САМЫЙ УСПЕШНЫЙ ПРОЕКТ
— Мой самый успешный проект — это мои дети! Когда я была беременна двойней, я «выносила» и «родила», помимо малышей, прекрасную детскую клинику, которая стала украшением нашего города. Уникальность ее в том, что все стрессы, которые испытывают дети и родители в момент болезни, мы превратили в игру. В клинике применен подход геймификации. Медицинские процессы проходят в форме игры.
Есть у меня проект «СЕРВИС-СТРАНА», при реализации которого наш город может стать самым клиентоориентированным городом России. Серьезно! По моему мнению, это архи-важно в связи с предстоящими мероприятиями международного уровня — ШОС и БРИКС.
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