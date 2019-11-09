2019-11-09T07:05:08+03:00
Общество

Мать-одиночка из Челябинска учит бизнесменов... вежливости

Как челябинка с тремя детьми стала бизнесвумэн, узнавала «Комсомолка»
Антонина СНЕГУРЕНКО
Поделиться:
Елена воспитывает троих детей одна и говорит, что хочет еще. Фото героя публикации.Елена воспитывает троих детей одна и говорит, что хочет еще. Фото героя публикации.
Изменить размер текста:

38-летняя Елена Золина — многодетная мать. Вроде, этим уже никого не удивишь. Но троих детей она воспитывает одна. Сегодня Елена — ведущий маркетолог страны, автор двух книг. Бестселлер «Фидбэк» написана вместе с Игорем Манном. С его легкой руки коллеги называют Золину «сервис-мамой».

Елена — сирота, родилась и выросла в Челябинске. В 17 лет осталась без отца и матери. Воспитанием девушки занялась бабушка. Корреспонденту КП-Челябинск она рассказала, как двигалась к своей цели стать успешной в бизнесе и реализоваться как женщина.

САМЫЙ УСПЕШНЫЙ ПРОЕКТ

— Мой самый успешный проект — это мои дети! Когда я была беременна двойней, я «выносила» и «родила», помимо малышей, прекрасную детскую клинику, которая стала украшением нашего города. Уникальность ее в том, что все стрессы, которые испытывают дети и родители в момент болезни, мы превратили в игру. В клинике применен подход геймификации. Медицинские процессы проходят в форме игры.

Есть у меня проект «СЕРВИС-СТРАНА», при реализации которого наш город может стать самым клиентоориентированным городом России. Серьезно! По моему мнению, это архи-важно в связи с предстоящими мероприятиями международного уровня — ШОС и БРИКС.

Читайте в нашем материале:

Многодетная мать из Челябинска построила карьеру, обучая бизнесменов... вежливости

А еще Елена Золина придумала, как сделать так, чтобы дети не боялись врачей [Люди города Че] (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Понравился материал и хотите поделиться своим мнением?

Пишите комментарии или позвоните нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Зацепило: в Челябинске победители конкурса плакатов получили призы от игроков «Трактора»
Шоумен из Челябинска предложил Якубовичу сыграть с ним в старую игру
В выходные на дорогах Челябинской области ожидаются снег и гололед
В центре Челябинска сносят первые «умные» остановки
«Нормальный так себя вести не будет»: в Челябинске буфет обвинил избитого депутата в хулиганстве
В Челябинской области солдата с Кавказа отдали под суд за отказ мыть пол
В Челябинской области назначен главный дорожник
Южноуральские компании презентовали разработки на форуме в Омске
Южный Урал идет в Казахстан
Озвучен приговор наемному убийце, который застрелил бизнесмена возле кладбища в Челябинске
Жители Челябинска жалуются на неудобство в новых автобусах
Губернатор Алексей Текслер назначил министра социальных отношений области
В Челябинской области прокуратура намерена расследовать убийство собаки
В колонию в Челябинской области прислали марихуану
Транспортники рассказали, почему из Челябинска увезли новый трамвай
В Челябинске наградили военного, спасшего ребенка из пылающего автомобиля
Алексей Текслер поручил контрольно-счетной палате взять под особый контроль расход бюджетных средств
Газель протаранила Рено Логан под Челябинском
Аналитики рассказали, что челябинцы чаще всего покупают в интернет-магазинах
Журналисты составили топ-5 самых скандальных отставок южноуральских мэров
В Копейске школьники боятся ходить на уроки