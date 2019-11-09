2019-11-09T09:39:57+03:00
Общество

«Мужик, ты наш кумир»: группа «Би-2» позвала фаната из Челябинска на концерт в Екатеринбург

Мужчина очаровал музыкантов своей мимикой
Ирина Фадюшина
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Сегодня мужчина продолжит зажигать в ЕкатеринбургеСегодня мужчина продолжит зажигать в ЕкатеринбургеФото: кадр с видео
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На концерте в Челябинске музыканты «Би-2» заметили в толпе бородатого мужчину, который очень эмоционально подпевал и хлопал по ограждению. Они выложили видео с ним на официальной странице в Instagram, подписав: «Мужик, ты наш кумир».

— Берите его в свою команду. Он поймал вашу волну, — пишет в комментариях vikkov89.

— Парень настолько крутой, что реально хотелось его на боковой экран нон-стоп трансляцией пустить, — ответили «Би-2».

b2bandb2band
Мужик, ты наш кумир
21215 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

В комментариях администратор страницы написал, что мужчину удалось найти. Его вместе с племянником, который тоже был на концерте, пригласили на следующее выступление группы, которое состоится сегодня вечером в Екатеринбурге.

— Вместе приедут на концерт в Екб, договорились уже, — пишут «Би-2».

Напомним, на выступлении в Челябинске зал ледовой арены «Трактор» на семь с половиной тысяч мест был забит до отказа. Из-за сильной духоты на фоне переполняющих эмоций две девушки упали в обморок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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