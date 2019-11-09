Таксист спровоцировал аварию возле ТРК в Челябинске
ДТП произошло сегодня днем на Копейском шоссе.
— В районе остановки «Алмаз» такси резко затормозило резко перед светофором. Водитель Hyundai сзади не успел сориентироваться и въехал в задний бампер. От удара иномарка вылетела на тротуар и впечаталась в забор, — сообщил корреспондент КП-Челябинск.
К счастью, обошлось без пострадавших. Скорую и ГИБДД вызывать не стали — обошлись аварийным комиссаром.
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ИСТОЧНИК KP.RU