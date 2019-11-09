«Это Трамп виноват»: Чистомэн сделал арт-объект из мусорных мешков в Челябинской области

СЕГОДНЯ 14:56 2019-11-09T14:58:04+03:00

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Анонимный активист, называющий себя Чистомэном, ликвидировал незаконную свалку в Миассе. Собранный мусор он сложил в мешки, на которых наклеил самые популярные оправдания обывателей, например, «я же плачу налоги», «пусть дворники убирают», «а куда я должен выбрасывать», «это Трамп виноват», «тут и так все мусорят», «тут и без меня грязно было».

— Фразы распечатывал на черновиках. Чтобы не тратить чистую бумагу, — добавил активист.

На бумажках написаны популярные оправдания. Фото: Чистомэн/vk.com

— Всегда бесит, когда приедут на природу, поедят, попьют и мусор в мешочке или даже без него оставляют. Кто придет за вами убирать? Медведь? Зайчик с лисичкой? Увезите обратно, откуда привезли, — написала в комментариях Елена Грицева. — «Разруха в головах», как говорил профессор Преображенский в «Собачьем сердце» Булгакова. Ничего не поменялось за почти 100 лет.

Вывести мусор помогли неравнодушные жители. Фото: Чистомэн/vk.com

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ИСТОЧНИК KP.RU