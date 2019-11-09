2019-11-09T17:14:14+03:00
Общество

«Не ори, а то убью!»: случайная прохожая спасла девочку от маньяка в Челябинской области

Сейчас школьница боится выходить из комнаты
Ирина Фадюшина
Поделиться:
Пострадавшей девочке девять лет. Фото: «ЧП Златоуст»/vk.comПострадавшей девочке девять лет. Фото: «ЧП Златоуст»/vk.com
Изменить размер текста:

Жительница Златоуста спасла школьницу от маньяка. Неизвестный мужчина пытался силой увести ребенка.

— Возле бывшей школы № 33, около центра детского творчества, мужчина пытался увести девочку, закрывал ей рот и говорил: «Не ори, а то убью!» Девочка орала: «Помогите», — а потом стала ему говорить: «Хорошо, я буду молчать, только не убивайте меня!». Он взял ее за руку и повел, — рассказала Анастасия Федотова в группе «ЧП Златоуст».

Женщина подняла шум. Мужчина отпустил ребенка и бросился бежать.

— Предупредите своих детей! — пишет женщина. По ее словам, полиция запретила ей выкладывать информацию в соцсети.

Пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области сообщила, что мужчина уже задержан, мама девочки написала заявление. Сама девочка пребывает в состоянии шока.

— Это моя сестренка младшая. Ей девять лет. Она сейчас даже в туалет боится ходить, я про школу молчу. Подходит ко мне плачет, говорит Вик, я боюсь одна на кухню идти, пойдем со мной, — пишет Виктория Рыкова. — Это капец просто.

В комментариях жители поблагодарили внимательную женщину.

— Девушка, вы умница, спасибо вам. Если бы не вы неизвестно что бы с девочкой было. Аж мурашки по коже, — пишет Мария Панафидина.

— Вы правильно сделали. Не много таких людей, которые будут бить в набат при таком вопиющем случае... а сколько людей уже предупредили! — пишет Марина Стратиевская.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем ЧП?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Директор автовокзала на «Юности» в Челябинске назвал новое голосование ущемлением прав пассажиров
Из-за снегопадов на дороги Челябинской области вывели дополнительные экипажи ДПС
Маршрутка попала в аварию на главном проспекте Челябинска
«Это Трамп виноват»: Чистомэн сделал арт-объект из мусорных мешков в Челябинской области
Таксист спровоцировал аварию возле ТРК в Челябинске
Полиция задержала хулигана, порезавшего колеса 80 авто на стоянке в Челябинской области
«Тушили колой»: в кинотеатре Челябинска, где отдыхали дети, вспыхнул огонь
«Символ России»: Росгвардия в Челябинске запустила челлендж с автоматами
«Мужик, ты наш кумир»: группа «Би-2» позвала фаната из Челябинска на концерт в Екатеринбург
«Фуры буксуют»: после ночного снегопада образовались пробки на трассе М-5 в Челябинской области
Житель Челябинска, накопивший долгов на 90 тысяч, лишился иномарки
В Копейске завернули шаурму в салфетку с крысами
Зацепило: в Челябинске победители конкурса плакатов получили призы от игроков «Трактора»
Мать-одиночка из Челябинска учит бизнесменов... вежливости