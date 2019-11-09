«Не ори, а то убью!»: случайная прохожая спасла девочку от маньяка в Челябинской области

СЕГОДНЯ 17:14 2019-11-09T17:14:14+03:00

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Жительница Златоуста спасла школьницу от маньяка. Неизвестный мужчина пытался силой увести ребенка.

— Возле бывшей школы № 33, около центра детского творчества, мужчина пытался увести девочку, закрывал ей рот и говорил: «Не ори, а то убью!» Девочка орала: «Помогите», — а потом стала ему говорить: «Хорошо, я буду молчать, только не убивайте меня!». Он взял ее за руку и повел, — рассказала Анастасия Федотова в группе «ЧП Златоуст».

Женщина подняла шум. Мужчина отпустил ребенка и бросился бежать.

— Предупредите своих детей! — пишет женщина. По ее словам, полиция запретила ей выкладывать информацию в соцсети.

Пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области сообщила, что мужчина уже задержан, мама девочки написала заявление. Сама девочка пребывает в состоянии шока.

— Это моя сестренка младшая. Ей девять лет. Она сейчас даже в туалет боится ходить, я про школу молчу. Подходит ко мне плачет, говорит Вик, я боюсь одна на кухню идти, пойдем со мной, — пишет Виктория Рыкова. — Это капец просто.

В комментариях жители поблагодарили внимательную женщину.

— Девушка, вы умница, спасибо вам. Если бы не вы неизвестно что бы с девочкой было. Аж мурашки по коже, — пишет Мария Панафидина.

— Вы правильно сделали. Не много таких людей, которые будут бить в набат при таком вопиющем случае... а сколько людей уже предупредили! — пишет Марина Стратиевская.

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ИСТОЧНИК KP.RU