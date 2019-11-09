«Я хочу от тебя дочь»: житель Челябинска заклеил дверь подруги записками с признаниями
Челябинские мужчины при всей своей суровости могут быть очень романтичны. Так, в одном из домов на улице Свободы провинившийся горожанин обклеил дверь своей девушки стикерами с извинениями и признаниями: «Соня, прости меня пожалуйста», «Не могу без тебя», «Дом без тебя пуст» и даже пустил в ход козырь: «Я хочу от тебя дочь».
На одной из бумажек написано: «Прости за ложь». Врать, конечно, не хорошо, но будем надеяться, что обман был не слишком серьезным.
Некоторые стикеры и ручка двери были обклеены стразами. Фото: Илья Чильчагов
Автор фото спросил подписчиц, смогли бы они простить за такое.
— Если не очень большое дело, то сразу бы простила, увидев это. Ну а я если что-то серьезное... никогда, — ответила Katherine Kat.
Пустил в ход козыри
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