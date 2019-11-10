2019-11-10T08:15:56+03:00
Общество

Кислотно-зеленая река пугает жителей Челябинска

Странный водоем образовался на ЧМЗ
Ирина КАРЕЛИНА
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Зеленая река на ЧМЗ. Фото: vk.com/chel4m3Зеленая река на ЧМЗ. Фото: vk.com/chel4m3
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Вода неестественного ярко-зеленого цвета вытекает из трубы и бежит по земле. Такую новою «речку» обнаружили жители Металлургического района Челябинска на ул. Мира (пос. Каштак).

— Летом гуляли там, и все было нормально. А сейчас смотрите, что происходит в Каштаке! Люди, может, это можно показать где-нибудь, кроме нашей группы? Страшно! — написал челябинец в группе «Подслушано ЧМЗ (Official)» в ВК.

Зеленая вода бежит из трубы. Фото: vk.com/chel4m3

Зеленая вода бежит из трубы. Фото: vk.com/chel4m3

Подписчики паблика в шутку высказались, что это течет газировка Тархун или незамерзайка — мол, подставляй канистры. Однако, многим не до смеха. Люди, переживающие за экологию и собственное здоровье, действительно напугались вместе с автором. Ведь выглядит водичка, как химикат.

Впрочем, несколько человек вспомнили, что именно так выглядит вода, подкрашенная уранином. А значит, никакой опасности эта «река» не представляет.

СПРАВКА КП

Уранин — пигмент, который придает воде зеленый цвет и свечение. Имеет органическое происхождение и не представляет опасности для людей и окружающей среды. Официально разрешен к применению и используется для изучения путей следования воды. А еще его используют для подкрашивания шампуней, воды в декоративных прудах и т.д.

Источник зеленой реки. Фото: vk.com/chel4m3

Источник зеленой реки. Фото: vk.com/chel4m3

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ИСТОЧНИК KP.RU

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