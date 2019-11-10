Чистомэн построил в Челябинской области стену оправданий из мешков с мусором

СЕГОДНЯ 08:28 2019-11-10T08:51:29+03:00

17 причин, почему люди не убирают за собой

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Челябинский супергерой, борющийся за чистоту окружающей среды, Чистомэн показал в своей группе в ВК стену из мусорных мешков.

— Потратил три часа на ликвидацию свалки в Миасс на берегу реки. Собрал 17 мешков и построил из них стену оправданий, — написал он.

На каждом мешке написана причина, по которой люди не убирают за собой. Например, «это Трамп виноват», «а где тут урна?», «я же налоги плачу», «тут все равно грязно»и т.д.

Также Чистомэн отметил, что не смог довести дело до конца, так как по близости просто не оказалось мусорных контейнеров. Он попросил жителей Миасса, у которых есть авто, приехать, взять по по паре мешков и увезти до мусорки.

На просьбу тут же откликнулась одна женщина и убрала все.

Оправдания, оправдания... Фото: vk.com/chisto_men

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ИСТОЧНИК KP.RU