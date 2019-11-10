«Хана машине!»: маршрутка, едущая по рельсам, попала на видео в Челябинске
В аккаунте @nash_chelyabinsk в Инстаграме опубликовали видео маршрутки, которая едет по трамвайным рельсам. Место действия: Челябинск, Ленинградский мост. Машина завалилась на бок, трясется...
— А ведь внутри — люди! — возмущается автор видео.
При этом дорога свободна, нет пробки — езжай себе спокойно в общем потоке. Вероятно, водитель, торопясь по привычке, решил кого-то объехать по рельсам и не смог вылезти обратно из-за перепада высоты.
Подписчики паблика нелестно высказались в его адрес и пожалели машину.
— Хана маршрутке. Но сам виноват, — написала Анна Вяткина.
КУДА ПОЖАЛОВАТЬСЯ
Подать жалобу на нарушителя правил дорожного движения можно на сайте гибдд.рф, заполнив специальную форму.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Вы стали свидетелем интересного события?
Сообщите об этом нашим журналистам:
Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953
Почта: kpravda@ya.ru
Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00
Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10
ИСТОЧНИК KP.RU