«Сын пошел в школу в коротких штанах»: как выживает многодетная семья арестованного челябинца

СЕГОДНЯ 09:29 2019-11-10T09:29:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Валентина и пятеро детей от 14 лет до одного года практически остались без средств к существованию. Сейчас они живут на пособие по уходу за ребенком. Выходит по 80 рублей на человека в день. Но через пару месяцев не будет и этого.

Кормилец семьи Иван Юдакин в феврале оказался за решеткой. Валентина и адвокат утверждают: Ивана оговорили настоящие преступники, чтобы избежать наказания. Вначале он проходил по делу как свидетель и был под госзащитой.

Впрочем, эта история не о преступлении, а о том, как выживает многодетная мать, попавшая в трудную жизненную ситуацию.

— Сстарший пошел в школу в коротких штанах и старой рубашке. Ничего не нашлось для него среди одежды, которую жертвуют люди, — поделилась с корреспондентом КП-Челябинск многодетная мама Валентина.

Подробности читайте ЗДЕСЬ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU