«Сын пошел в школу в коротких штанах»: как выживает многодетная семья арестованного челябинца
Валентина и пятеро детей от 14 лет до одного года практически остались без средств к существованию. Сейчас они живут на пособие по уходу за ребенком. Выходит по 80 рублей на человека в день. Но через пару месяцев не будет и этого.
Кормилец семьи Иван Юдакин в феврале оказался за решеткой. Валентина и адвокат утверждают: Ивана оговорили настоящие преступники, чтобы избежать наказания. Вначале он проходил по делу как свидетель и был под госзащитой.
Впрочем, эта история не о преступлении, а о том, как выживает многодетная мать, попавшая в трудную жизненную ситуацию.
— Сстарший пошел в школу в коротких штанах и старой рубашке. Ничего не нашлось для него среди одежды, которую жертвуют люди, — поделилась с корреспондентом КП-Челябинск многодетная мама Валентина.
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ИСТОЧНИК KP.RU