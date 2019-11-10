Челябинскую область очищают от снега 100 машин

СЕГОДНЯ 11:03 2019-11-10T11:05:14+03:00

Изменить размер текста: A A

В ночь на 9 ноября Челябинскую область накрыл сильный снегопад. В Челябинске его почти не заметили, а вот в других городах и селах области он показал всю свою мощь. Так в Магнитогорске высота сугробов достигала 35 см. Но больше всего снега выпало в Агаповском районе — до 50 см. Из-за снежных заносов возникали большие пробки на дорогах.

Спасать область от сугробов ночью вышли 133 снегоуборочные машины. Днем продолжили работу около ста. По состоянию на 10 ноября ситуация на дорогах нормализовалась.

— На региональных дорогах установлены камеры метеонаблюдения, благодаря которым мы можем оперативно следить за дорожной обстановкой в режиме реального времени, — сообщают в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Телефон круглосуточной диспетчерской службы Миндортранса Челябинской области: 8(351)237-88-92.

Интернет-приемная Миндортранса: mindortrans74.ru/InternetReception

Читайте также: «Из-за снегопадов на дороги Челябинской области вывели дополнительные экипажи ДПС».

ИСТОЧНИК KP.RU