2019-11-10T11:05:14+03:00
Общество

Челябинскую область очищают от снега 100 машин

Сугробы по полметра образовались в отдельных районах
Ирина КАРЕЛИНА
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В ночь на 9 ноября Челябинскую область накрыл сильный снегопад. В Челябинске его почти не заметили, а вот в других городах и селах области он показал всю свою мощь. Так в Магнитогорске высота сугробов достигала 35 см. Но больше всего снега выпало в Агаповском районе — до 50 см. Из-за снежных заносов возникали большие пробки на дорогах.

Спасать область от сугробов ночью вышли 133 снегоуборочные машины. Днем продолжили работу около ста. По состоянию на 10 ноября ситуация на дорогах нормализовалась.

— На региональных дорогах установлены камеры метеонаблюдения, благодаря которым мы можем оперативно следить за дорожной обстановкой в режиме реального времени, — сообщают в Министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области.

Телефон круглосуточной диспетчерской службы Миндортранса Челябинской области: 8(351)237-88-92.

Интернет-приемная Миндортранса: mindortrans74.ru/InternetReception

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ИСТОЧНИК KP.RU

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