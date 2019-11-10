«Больше не можем терпеть унизительно низкую зарплату!»: сотрудники скорой помощи Магнитогорска написали письмо президенту

СЕГОДНЯ 11:25 2019-11-10T11:28:19+03:00

Они жалуются, что вынуждены работать на две ставки, чтобы просто выжить

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Открытое письмо сотрудников скорой помощи Магнитогорска попало в СМИ.

— Мы, сотрудники ГБУЗ ССМП г. Магнитогорск — фельдшера, медсестры и медбратья, водители — заявляем, что больше не можем терпеть унизительно низкий уровень нашей заработной платы — около 18-25 тысяч руб. (вместе с НДФЛ). Мы не можем больше работать на полторы-две ставки, в попытке обеспечить самые элементарные потребности наших семей, гробя свое здоровье, не видя своих родных и близких, — говорится в письме.

Медики отмечают, что особенно подобный ритм работы невыносим в условиях нехватки кадров, что приводит к дополнительным нагрузкам. Сказывается это и на пациентах, так как из-за нехватки бригад скорая не укладывается в 20-минутный норматив прибытия на экстренный вызов.

Медики просят зарплату не менее 33 тысяч рублей, вернуть стимулирующую надбавку за стаж и компенсацию за работу ночью, ввести доплату за работу в неполной бригаде, увеличить количество реанимационных бригад, отремонтировать неисправные автомобили, и т.д.

Письмо составлено на имя главы города Сергея Бердникова и президента России Владимира Путина. Оно еще не дошло до адресата. Реакция Минздрава пока также неизвестна.

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ИСТОЧНИК KP.RU