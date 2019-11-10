2019-11-10T12:03:00+03:00
Общество

В Челябинске после 10 ноября сохранится плюсовая температура

«Розовая зима» продолжается
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
В Челябинске - теплый ноябрьВ Челябинске - теплый ноябрьФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Челябинский гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на 10 и 11 ноября. В воскресенье днем температура в разных районах области колеблется от -6 до +2. В понедельник от -3 до +2. Конкретно в Челябинске сегодня, 10 ноября, небольшой минус: -1… 3. А завтра до +2 градусов Цельсия. Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный от 2 до 9 м/с.

Долгосрочных прогнозов Челябинский гидрометцентр не дает. Однако, в других источниках (сервис погоды от Microsoft , gismeteo и т. д.) сообщается, что плюсовые температуры продержатся на Южном Урале как минимум до среды. Но и затем похолодает не сильно: от 0 до -5 градусов Цельсия.

Напомним, синоптики считают ноябрь зимним месяцем. А такую теплую зиму называют розовой.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Расскажите о нем нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дорожники продолжают бороться с последствиями снегопада в Магнитогорске
Песок против снега: челябинские дорожники разобрались с последствиями снегопада на трассе М-5
ДТП с пострадавшим: иномарка с оригинальным госномером влетела в автосервис
«Больше не можем терпеть унизительно низкую зарплату!»: сотрудники скорой помощи Магнитогорска написали письмо президенту
Челябинскую область очищают от снега 100 машин
«Сын пошел в школу в коротких штанах»: как выживает многодетная семья арестованного челябинца
«Хана машине!»: маршрутка, едущая по рельсам, попала на видео в Челябинске
Решила сократить путь через лес: в Зауралье искали заблудившуюся женщину
Чистомэн построил в Челябинской области стену оправданий из мешков с мусором
Кислотно-зеленая река пугает жителей Челябинска
«Я хочу от тебя дочь»: житель Челябинска заклеил дверь подруги записками с признаниями
«Не ори, а то убью!»: случайная прохожая спасла девочку от маньяка в Челябинской области
Директор автовокзала на «Юности» в Челябинске назвал новое голосование ущемлением прав пассажиров
Из-за снегопадов на дороги Челябинской области вывели дополнительные экипажи ДПС
Маршрутка попала в аварию на главном проспекте Челябинска
«Это Трамп виноват»: Чистомэн сделал арт-объект из мусорных мешков в Челябинской области
Таксист спровоцировал аварию возле ТРК в Челябинске
Полиция задержала хулигана, порезавшего колеса 80 авто на стоянке в Челябинской области
«Тушили колой»: в кинотеатре Челябинска, где отдыхали дети, вспыхнул огонь
«Символ России»: Росгвардия в Челябинске запустила челлендж с автоматами
«Мужик, ты наш кумир»: группа «Би-2» позвала фаната из Челябинска на концерт в Екатеринбург
«Фуры буксуют»: после ночного снегопада образовались пробки на трассе М-5 в Челябинской области
Житель Челябинска, накопивший долгов на 90 тысяч, лишился иномарки
В Копейске завернули шаурму в салфетку с крысами
Зацепило: в Челябинске победители конкурса плакатов получили призы от игроков «Трактора»
Мать-одиночка из Челябинска учит бизнесменов... вежливости