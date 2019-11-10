В Челябинске после 10 ноября сохранится плюсовая температура

СЕГОДНЯ 12:03 2019-11-10T12:03:00+03:00

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Челябинский гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на 10 и 11 ноября. В воскресенье днем температура в разных районах области колеблется от -6 до +2. В понедельник от -3 до +2. Конкретно в Челябинске сегодня, 10 ноября, небольшой минус: -1… 3. А завтра до +2 градусов Цельсия. Переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный от 2 до 9 м/с.

Долгосрочных прогнозов Челябинский гидрометцентр не дает. Однако, в других источниках (сервис погоды от Microsoft , gismeteo и т. д.) сообщается, что плюсовые температуры продержатся на Южном Урале как минимум до среды. Но и затем похолодает не сильно: от 0 до -5 градусов Цельсия.

Напомним, синоптики считают ноябрь зимним месяцем. А такую теплую зиму называют розовой.

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ИСТОЧНИК KP.RU