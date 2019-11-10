2019-11-10T12:49:09+03:00
Происшествия

ДТП с пострадавшим: иномарка с оригинальным госномером влетела в автосервис

Очевидцы сообщают, что за рулем были подростки
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Автомобиль влетел в автомастерскую. Фото: Наталья Мирошкина, соцсети.Автомобиль влетел в автомастерскую. Фото: Наталья Мирошкина, соцсети.
Изменить размер текста:

Ночью 10 ноября в Челябинске автомобиль на полной скорости врезался в автомастерскую на ш. Металлургов, 84.

— В 3 часа ночи с субботы на воскресенье — гул колес, как в арабском дрифте, и бааааааах на всю улицу! Я промолчу, как я подскочил, услышав это, — пишет житель Металлургическорго района в группе «Подслушано ЧМЗ (Official)» в ВК. — Как я понял, водитель уезжал от сотрудников ДПС и не справился с управлением. Кстати, в шиномонтажке в это время еще были люди. Я видел, как двое или трое вышли оттуда.

Авария разбудила всю округу.

— Такая же история. Меня подкинуло от этого звука. Больше всего мы с семьей переживали: вдруг, кто-то пострадал в шиномонтажке, — написала Евгения Шикунова.

ДТП с пострадавшим: иномарка с оригинальным госномером влетела в автосервис.

— Один пострадавший, тяжелая травма. Не имею права разглашать информацию о состоянии его здоровья. По крайней мере, в реанимацию хирургии я сдала его живым, — рассказала сотрудница скорой помощи Юлия Краснопеева.

В полиции подтвердили информацию о госпитализированном 35-летнем мужчине. Врачи борются за его жизнь.

— Водитель иномарки скрылся с места ДТП. Сейчас его разыскивают, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Челябинской области.

Пользователи соцсети обратили внимание, что в «Опеле» находилась целая группа подростков, а буквы госномера автомобиля складываются в аббревиатуру криминальной молодежной субкультуры.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Знаете больше об этом ДТП?

Расскажите о нем нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Дорожники продолжают бороться с последствиями снегопада в Магнитогорске
Песок против снега: челябинские дорожники разобрались с последствиями снегопада на трассе М-5
В Челябинске после 10 ноября сохранится плюсовая температура
«Больше не можем терпеть унизительно низкую зарплату!»: сотрудники скорой помощи Магнитогорска написали письмо президенту
Челябинскую область очищают от снега 100 машин
«Сын пошел в школу в коротких штанах»: как выживает многодетная семья арестованного челябинца
«Хана машине!»: маршрутка, едущая по рельсам, попала на видео в Челябинске
Решила сократить путь через лес: в Зауралье искали заблудившуюся женщину
Чистомэн построил в Челябинской области стену оправданий из мешков с мусором
Кислотно-зеленая река пугает жителей Челябинска
«Я хочу от тебя дочь»: житель Челябинска заклеил дверь подруги записками с признаниями
«Не ори, а то убью!»: случайная прохожая спасла девочку от маньяка в Челябинской области
Директор автовокзала на «Юности» в Челябинске назвал новое голосование ущемлением прав пассажиров
Из-за снегопадов на дороги Челябинской области вывели дополнительные экипажи ДПС
Маршрутка попала в аварию на главном проспекте Челябинска
«Это Трамп виноват»: Чистомэн сделал арт-объект из мусорных мешков в Челябинской области
Таксист спровоцировал аварию возле ТРК в Челябинске
Полиция задержала хулигана, порезавшего колеса 80 авто на стоянке в Челябинской области
«Тушили колой»: в кинотеатре Челябинска, где отдыхали дети, вспыхнул огонь
«Символ России»: Росгвардия в Челябинске запустила челлендж с автоматами
«Мужик, ты наш кумир»: группа «Би-2» позвала фаната из Челябинска на концерт в Екатеринбург
«Фуры буксуют»: после ночного снегопада образовались пробки на трассе М-5 в Челябинской области
Житель Челябинска, накопивший долгов на 90 тысяч, лишился иномарки
В Копейске завернули шаурму в салфетку с крысами
Зацепило: в Челябинске победители конкурса плакатов получили призы от игроков «Трактора»
Мать-одиночка из Челябинска учит бизнесменов... вежливости