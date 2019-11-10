СЕГОДНЯ 12:43 2019-11-10T12:49:09+03:00

Очевидцы сообщают, что за рулем были подростки

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Ночью 10 ноября в Челябинске автомобиль на полной скорости врезался в автомастерскую на ш. Металлургов, 84.

— В 3 часа ночи с субботы на воскресенье — гул колес, как в арабском дрифте, и бааааааах на всю улицу! Я промолчу, как я подскочил, услышав это, — пишет житель Металлургическорго района в группе «Подслушано ЧМЗ (Official)» в ВК. — Как я понял, водитель уезжал от сотрудников ДПС и не справился с управлением. Кстати, в шиномонтажке в это время еще были люди. Я видел, как двое или трое вышли оттуда.

Авария разбудила всю округу.

— Такая же история. Меня подкинуло от этого звука. Больше всего мы с семьей переживали: вдруг, кто-то пострадал в шиномонтажке, — написала Евгения Шикунова.

ДТП с пострадавшим: иномарка с оригинальным госномером влетела в автосервис.

— Один пострадавший, тяжелая травма. Не имею права разглашать информацию о состоянии его здоровья. По крайней мере, в реанимацию хирургии я сдала его живым, — рассказала сотрудница скорой помощи Юлия Краснопеева.

В полиции подтвердили информацию о госпитализированном 35-летнем мужчине. Врачи борются за его жизнь.

— Водитель иномарки скрылся с места ДТП. Сейчас его разыскивают, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Челябинской области.

Пользователи соцсети обратили внимание, что в «Опеле» находилась целая группа подростков, а буквы госномера автомобиля складываются в аббревиатуру криминальной молодежной субкультуры.

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ИСТОЧНИК KP.RU