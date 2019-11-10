Песок против снега: челябинские дорожники разобрались с последствиями снегопада на трассе М-5

СЕГОДНЯ 13:03 2019-11-10T13:04:22+03:00

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9 ноября с 2 часов ночи и до 9 утра шел сильный снегопад на дороге М-5 «Урал». На федеральную трассу тут же выехала спецтехника — всего 28 машин. Высыпали 400 тонн пескосоляной смеси.

Многие автомобилисты оказались не готовы к такой погоде, поэтому ехали очень медленно.

— Отметим, что ограничений движения не было допущено. За сутки внештатных ситуаций не обнаружено. Обстановка на федеральной трассе М-5 «Урал» — под контролем. Трасса своевременно чистится. Работают 28 машин, — сообщает маркетолог АО «УралАвтодор» Таисия Курбатова.

Телефоны дежурно-диспетчерских служб:

АО «УралАвтодор»: 8-912-790-03-74, 8-922-700-02-09.

ФКУ Упрдор «Южный Урал»: (351) 266-65-63.

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ИСТОЧНИК KP.RU