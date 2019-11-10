Дорожники продолжают бороться с последствиями снегопада в Магнитогорске

СЕГОДНЯ 13:22 2019-11-10T13:24:43+03:00

Их ликвидируют уже второй день

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Работа на дорогах Магнитогорска кипит вторые сутки. Напомним, в ночь на 9 ноября Челябинскую область накрыл сильный снегопад. В Челябинске его почти не заметили, а вот в Магнитогорске он показал всю свою мощь. Высота сугробов достигала 35 см.

На улицы выпустили более 60 единиц снегоуборочной техники АО «Южуралмост». Тем не менее, в соцсетях горожане жалуются на непроходимые тротуары и поваленные ветром и снегом деревья. Поэтому работы еще немало. Очищать улицы от снега и наледи будут в круглосуточном режиме.

КСТАТИ

В ближайшие дни снегопада не ждем. По данным челябинского гидрометцентра, 11 ноября будет преимущественно без осадков.

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ИСТОЧНИК KP.RU