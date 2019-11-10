Самолет из Челябинска вместо Сочи приземлился в Самаре

СЕГОДНЯ 14:46 2019-11-10T17:47:49+03:00

Летели в Сочи, но сели в Самаре. Фото: Мария Ленц

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Утром 10 ноября самолет вылетел из Челябинска в Сочи. Но приземлился в Самаре. То была незапланированная посадка. Случилась она из-за пассажирки, курившей в туалете электронные сигареты, сообщают в пресс-службе Куйбышевской транспортной прокуратуры. Запах учуяла одна из бортпроводниц.

Вынужденная остановка длилась час. Потом самолет вылетел в Сочи. Уже без той самой пассажирки. Ее передали транспортной полиции.

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ИСТОЧНИК KP.RU