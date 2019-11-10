2019-11-10T15:11:27+03:00
Общество

Челябинск попал в ТОП-10 российских городов, где чаще других покупают иномарки

В целом же иностранные автомобили стали покупать реже
Ирина КАРЕЛИНА
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Южноуральцы предпочитают иномаркиЮжноуральцы предпочитают иномаркиФото: Евгения ГУСЕВА
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Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» проанализировала данные авторынка за девять месяцев 2019 года. Оказалось, что новеньких иномарок, по сравнению с прошлым годом, в этот раз россияне купили на 4% меньше. Специалисты составили рейтинг субъектов РФ, где чаще всего приобретают такие машины. Конечно же, в лидерах — Москва, Московская область и Санкт-Петербург.

Среди нестоличных субъектов в ТОП вошли Краснодарский край, Татарстан, Свердловская область, Башкортостан, Ростовская и Самарская области. А замыкает ТОП-10 Челябинская область. Южноуральцы в этом году купили почти 21 тысячу новых иномарок.

Кстати, в подобном рейтинге по отечественным авто Челябинская область оказалась на седьмом месте с 8,3 тыс. новых автомобилей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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